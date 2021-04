Miał wysyłać anonimy. Policjant może zostać wydalony ze służby

Dowód z genetyki – DNA w ślinie na kopertach pozwoliło powiązać policjanta Adama M. (zatrzymanego w marcu) z anonimami, które fałszywie oskarżały funkcjonariuszy z Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej, co ujawniliśmy kilka dni temu. Teraz „Rzeczpospolita" dotarła do nowych informacji w sprawie, w której ostatnio nastąpił przełom. Adam M. – jak ustaliła prokuratura – ma stać za trzema anonimami, które godziły w jego kolegów z wydziału.

Fałszywki zostały wysłane m.in. do komendanta stołecznego i do wydziału kontroli. Były to jedne z wielu anonimów, które trzy lata temu wstrząsnęły stołeczną policją. Sugerowały, że w komendzie, w tym w jej tajnym wydziale, dochodzi m.in. do korupcji, nadużyć finansowych. Masowo rozsyłano je wtedy do różnych instytucji, by zablokować awanse niewygodnych osób. W 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo, jednak przełom nastąpił dopiero teraz.