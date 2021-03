Utonął 13-latek. Wszedł z kolegami na kruchy lód

Strażacy pracowali na miejscu na łodzi ratowniczej. - Po zejściu na lód, we wskazanym miejscu, zobaczyli nastolatka. Wyciągnęli go na brzeg i przystąpili do reanimacji. 13-latek został przetransportowany do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować – podaje policja. Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.