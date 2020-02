Podwyżki dla cyberwojowników

Resort obrony narodowej informuje, że Mariusz Błaszczak zdecydował o podwyższeniu dodatków do uposażeń dla żołnierzy zawodowych, którzy wykonujący zadania związane z kryptologią i cyberbezpieczeństwem oraz projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem dodatek służbowy żołnierzy zajmujących się problematyką: „cyber", „krypto" oraz IT obejmie: stały dodatek służbowy, w wysokości od 450 zł do 2100 zł; jednorazowy dodatek służbowy wypłacany po zakończeniu roku kalendarzowego, w przypadku zajmowania przez żołnierza stanowiska służbowego przez okres pełnego roku kalendarzowego. Wysokość tego dodatku jednorazowego wynosić będzie od 100 proc. do nawet 620 proc. kwoty dodatku służbowego stałego i będzie przyznawana uznaniowo przez dowódcę jednostki wojskowej.