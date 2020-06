Tajemnica gigantycznego manka w CBA. 8 mln zł na hazard

Powiązanie wypływu gotówki z CBA z obstawianiem zakładów sportowych przez męża kasjerki wydaje się w łatwe. Dariusz G. od kilku lat był bezrobotny, po tym jak stracił posadę w firmie telekomunikacyjnej – już wtedy, jak twierdzą znający go pracownicy, miał problemy z hazardem. Choć jego stan majątkowy na to nie pozwalał, w grach mógł przepuścić co najmniej 8 mln zł – grał regularnie, obstawiał sumy do 20 tys. zł w internecie (hazard online) i w punkcie STS. Posiadał z tego tytułu nawet status klienta VIP – dzięki czemu od bukmachera otrzymywał nagrody i bonusy.

Katarzyna G. zarabiała w CBA ok. 10 tys. zł – to za mało, by jej niepracujący mąż mógł obracać takimi sumami.

Jednak ustalenie, ile dokładnie pieniędzy kasjerka wyniosła z CBA, będzie trudne. Nie istniały bowiem tu żadne procedury, np. zarządzenia szefa, które pozwalały co do złotówki kontrolować wpływy i wypływy z funduszu operacyjnego – wydatki księgowano co dwa, trzy miesiące, jednak poza jakąkolwiek kontrolą było przyjmowanie pieniędzy do funduszu, np. pobierano je bezpośrednio z NBP. Przez to CBA do dziś nie wie, jakie środki przepływały przez fundusz. – Pieniądze znajdowały się w pancernej szafie, do której były trzy kluczyki. To było całe zabezpieczenie – słyszymy od zorientowanego w sprawie rozmówcy.