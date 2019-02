NIK przyjrzy się działalności Służby Ochrony Państwa

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi kontrolę we wszystkich służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. NIK przyjrzyj się m.in. Służbie Ochrony Państwa.

Kontrola ma obejmować sposoby szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służb MSWiA.

"Kontrolerzy skupią się przede wszystkim na tym, jak ten system przekłada się na prawidłowe przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych. Będzie badana ścieżka awansu począwszy od chwili wstąpienia do służby aż do czasu objęcia przez funkcjonariusza najbardziej odpowiedzialnych obowiązków" - informuje NIK.

W związku z prowadzonymi działaniami, pod lupą znajdzie się m.in. szkolenie związane z posługiwaniem się i użyciem broni służbowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

- Temat przyjęty do kontroli jest wynikiem głębokiej analizy jaką Izba przeprowadziła w związku z sygnałami pojawiającymi się m.in. w prasie, dotyczącymi zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy podległych MSWiA, w tym Służby Ochrony Państwa - powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Kontrola obejmie działalność tych służb w okresie od początku 2018 r. do połowy 2019 r. Jej wyniki zostaną opublikowane na początku 2020 r.