Jourová: Wkrótce zajmiemy się Polską i Węgrami

Věra Jourová odniosła się do obaw związanych z odroczeniem skutków mechanizmu praworządności do czasu skontrolowania go przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Kompromis z Węgrami i Polską zakłada zawieszenie implementacji mechanizmu do czasu aż Trybunał orzeknie o jego ważności.