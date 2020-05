Koronawirus: sądy, prokuratorzy i kuratorzy sądowi otrzymają dane o osobach w kwarantannie

Jak podkreślają autorzy projektu, dostęp do tych informacji wpłynie na poprawę sprawności postępowania. Sądy nie będą zaskakiwane, tuż przed terminem posiedzenia jawnego, informacjami o kwarantannie lub izolacji jego uczestników, co mogłoby skutkować zmianą terminu jego przeprowadzenia. - Ponadto sądy uzyskają możliwość szybkiego zweryfikowania informacji w tym zakresie przekazywanych w oświadczeniach dotyczących przyczyn nieobecności na posiedzeniu, bądź we wnioskach o odroczenie terminu - przekonuje rząd.