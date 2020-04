Sędziowie NSA pracują mimo koronawirusa

Na pewno nie próżnuje Naczelny Sąd Administracyjny. Z oficjalnych danych wynika, że od 17 marca do 10 kwietnia na posiedzeniach niejawnych NSA załatwił już ponad 200 spraw. To także zasługa przeprowadzonej w ubiegłym roku cyfryzacji postępowania sądowoadministracyjnego.

W przypadku sądu kasacyjnego to, czy sprawa może być rozpoznania na posiedzeniu niejawnym, zależy bowiem od woli stron. Konieczne jest oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy i zgoda na to, ewentualnie brak sprzeciwu strony przeciwnej.

Dodaje, że ogromnym ułatwieniem w czasach pandemii okazała się przeprowadzona w ubiegłym roku informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego. Papierowe akta sądowe mają teraz swoje wersje cyfrowe. W związku z tym sędziowie, którzy w większości pracują dziś zdalnie, mają do nich dostęp i mogą na bieżąco przygotowywać się do nowych spraw.

– To bardzo duże ułatwienie, które może złagodzić negatywne skutki koronawirusa w sądownictwie administracyjnym. I choć powiększenia zaległości i wydłużenia czasu oczekiwania na załatwienie sprawy przez NSA nie da się zupełnie uniknąć, z pewnością informatyzacja pozwoli nam szybciej wrócić do normalnego orzekania – uważa sędzia Wrzesińska-Nowacka.

– To zupełnie niesłuszne przekonanie. Sędziowie tak samo uważnie i skrupulatnie przygotowują się do rozpraw jak do posiedzeń niejawnych. W obu przypadkach co do zasady orzeka trzyosobowy skład. Różnica jest jedynie taka, że brak konieczności przeprowadzania rozprawy pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. To bardzo dobry sposób na przyspieszenie załatwienia sprawy – zapewnia sędzia Wrzesińska-Nowacka.