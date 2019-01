Algorytm losowania sędziów nie stanowi informacji publicznej - wyrok WSA

Kod źródłowy Systemu Losowego Przydziału Spraw w sądach powszechnych nie stanowi informacji publicznej - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

O udostępnienie kodu źródłowego zwróciło się Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało, że nie jest to informacja publiczna. Argumentowało, że kod źródłowy jest pojęciem z zakresu informatyki i programowania, a dostęp do niego daje programiście możliwość poznania dokładnej budowy wszystkich elementów systemu informatycznego i ich powielania lub modyfikacji. Jak podkreślono, twórcy kodów źródłowych dokładają starań by zachować ich poufność ze względu na bezpieczeństwo i integralność programów komputerowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 502/18) podzielił stanowisko resortu sprawiedliwości, i oddalił skargę Watchdog Polska. Uznał, że ujawnianie algorytmu losowania sędziów może sprawić, że ktoś z zewnątrz będzie ingerować w wyniki losowań i ograniczy w ten sposób niezawisłość sędziów.

W uzasadnieniu wskazano, że informacje dotyczące zasad funkcjonowania czy organizacji organu – a takimi są informacje dotyczące kodu źródłowego – mają charakter techniczny. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem tego typu wiadomości nie stanowią informacji publicznej.

Jak wyjaśniono dalej, kod źródłowy jest tylko technicznym elementem przetwarzania danych, a głównym zastosowaniem kodu źródłowego jest wyrażanie programów komputerowych w zrozumiałem postaci należy stwierdzić, że stanowi on jedynie narzędzie wykorzystywane w programach komputerowych, nie zawierając jakiegokolwiek komunikatu o sprawach publicznych.

Zwrócono także uwagę, że kod źródłowy jest objęty ochroną prawa autorskiego, co przemawia przeciwko traktowaniu go jako informacji publicznej.

Watchdog zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do NSA. - Nie możemy się zgodzić z tym, że kod źródłowy Systemu Losowego Przydziału Spraw nie jest informacją publiczną. Wbrew twierdzeniu sądu, niesie on informację o sprawach publicznych. Poznanie przez społeczeństwo kodu nie tylko nie jest, w naszej ocenie, niebezpieczne, ale także jest konieczne dla sprawowania społecznej kontroli nad funkcjonowaniem systemu. Na sprawowanie tej kontroli pozwala właśnie prawo do informacji publicznej i nie jest jedynie domeną wyspecjalizowanych służb - czytamy na stronie stowarzyszenia.

Ustawa o ustroju sądów powszechnych wprowadzająca losowy system doboru sędziów w sądach powszechnych weszła w życie 12 lipca 2017 roku.