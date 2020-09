Marek Domagalski: Przypadek Zbigniewa Bońka

To byłby całkiem sensowny argument, gdyby chodziło o zapłatę za towar czy rozliczenie kontraktu, nawet sportowego (choć tam procesy należą chyba do rzadkości). W zwykłych sprawach sądowe zabezpieczenie jest normalnym narzędziem, bo co da korzystny wyrok, jeśli pozwany wyda do tego czasu pieniądze, pozbędzie się majątku. Tu pomocne może być zajęcie konta dłużnika czy zakaz sprzedaży działki.