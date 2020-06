Marek Domagalski: Adwokaci, klienci i polityka

Ustabilizowane na rynku kancelarie prawne raczej od takiego gwiazdorstwa stronią. To domena młodszych prawników, coś w rodzaju przebijania się na rynku. I na to powinni uważać ich klienci, na których tu się skupię.

Potencjalne ryzyko, jakie niesie zaangażowanie politykującego prawnika, pokazuje np. głośna ostatnio sprawa wymiany korespondencji byłego klienta adwokata Romana Giertycha i ich wzajemne oskarżenia w związku z przeciekami do prasy na temat sprawy owego klienta, niezależnie, jak sprawa się skończy.

Wiele osób stojących wobec sprawy sądowej szuka prawnika gwarantującego sukces i, jak mają pieniądze, wybierają znanego, który ma opinię wygrywającego, choć o przegranych sprawach raczej publicznie prawnicy nie mówią. To wszystko zrozumiałe. I nie ma z tym problemu w sprawach standardowych o normalny kontrakt czy spadek, gdzie obecność znanego, widywanego na telewizyjnych ekranach prawnika, nie zostanie przez sąd potraktowane specjalnie, po prostu sędzia pomyśli, że każdy musi z czegoś żyć. W zwykłych sprawach taki prawnik, jeśli nie podpadł sędziemu, a sędziowie to też ludzie i też mają swoje dąsy i pląsy, budzi respekt także prawników drugiej strony, nieraz nawet paraliżuje ich aktywność. Co ułatwia mu wymuszenie ustępstw. Gwiazdorstwo jest wtedy zwyczajnym narzędziem presji, której nawet sędzia może ulegać.