Mieli poniżać i stosować przemoc wobec bezdomnych. Policjanci z zarzutami

Zarzuty przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków służbowych – usłyszało dwóch gdańskich policjantów.

Obaj podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Gdańska Prokuratura Okręgowa, chce by trafili oni do aresztu. Poniżej dalsza część artykułu

Funkcjonariusze zostali zatrzymani w czwartek wieczorem. - Decyzja o zatrzymaniu została podjęta przez gdańskie Biuro Spraw Wewnętrznych po analizie przekazanych anonimowo do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku informacji, w tym filmików przedstawiających sposób zachowania tych funkcjonariuszy w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych –opowiada Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Okazało się, że podczas interwencji policjanci nagrywali filmiki telefonami w celach prywatnych, a także by pokazywać je innym osobom. Na nagraniach widać jak mundurowi poniżali, znieważali osoby, wobec których podejmowali interwencję. Chodziło głównie o bezdomnych.

– Grozili im też stosowaniem przemocy – mówi prok. Wawryniuk. i. Dodaje, że w trakcie interwencji dotyczącej pijanego mężczyzny zachęcali go do niezwłocznego wypicia około pół litra alkoholu. - Narazili go w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu- zauważa prokurator.

Z ustaleń śledczych wynika, że w związku z jedną z interwencji obaj policjanci wprowadzili w błąd dyżurnego KPM w Gdańsku oraz poświadczyli nieprawdę w dokumentacji służbowej co do czasu interwencji , jej przebiegu i sposobu zakończenia.

W sumie podejrzanym prokurator zarzucił popełnienie 10 czynów, których dopuścili się wspólne i w porozumieniu.

Czyny te zagrożone są karami do trzech bądź do pięciu lat więzienia. - Najsurowsza kara grozi za czyn przekroczenia uprawnień poprzez stosowanie przemocy w celu uzyskania określonych informacji , to jest od 1 do 10 lat pozbawienia wolności – dodaje prok. Wawryniuk.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie obu policjantów. Gdańska policja już w piątek poinformowała, że „natychmiast zostały podjęte działania, które spowodują wyrzucenie obu mężczyzn ze służby w policji".