Bieda nad prawem

„Żądanie zwrotu udzielonej przez m.st. Warszawę bonifikaty na zakup mieszkania od osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i jako takie nie zasługuje na ochronę prawną" – stwierdził SN. Wcześniej kobieta przegrała sprawę we wszystkich instancjach. Seniorka mająca najniższą emeryturę nie musi zwracać gminie kolosalnej dla niej sumy.

Danuta P. od pół wieku zajmowała mieszkanie w centrum Warszawy, a wykupiła je w 2008 r., korzystając z 90-proc. bonifikaty przyznanej przez urząd miasta. Lokal był na wysokim parterze, wejście prowadziło po stromych schodach, a w budynku często dochodziło do włamań i kradzieży. Starsza, schorowana kobieta bała się tam mieszkać, więc w 2009 r. lokum sprzedała, a kilka dni później za uzyskane pieniądze kupiła inne mieszkanie, blisko córki (83 proc. środków wydała na zakup, resztę na wyposażenie).

Sąd Okręgowy w Warszawie i później Sąd Apelacyjny wydały niekorzystne dla Danuty P. wyroki. Zasądziły jej zapłatę ponad 50 tys. zł, plus odsetki i koszty. Wskutek kasacji Sąd Najwyższy w 2015 r. uchylił wyrok, sprawę ponownie rozpoznano, ale tylko obniżono kwotę do 40 tys. zł.

Z rozstrzygnięciem nie zgodził się prokurator generalny – skargę nadzwyczajną do SN złożył jego zastępca Robert Hernand. Podniósł w niej, że ze względu na sytuację osobistą, zdrowotną i finansową Danuty P. w sprawie zachodzą nadzwyczajne okoliczności, roszczenie ratusza jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a żądając zapłaty, nadużywa swoich praw. Argumentował, że seniorkę do sprzedaży zmusiła sytuacja, a motywem wykupu lokalu z bonifikatą, jak również jego późniejszej sprzedaży i zakupu innego, był cel mieszkaniowy – kobieta na transakcji się nie wzbogaciła.

Co więcej, SN wytknął ratuszowi bezduszność. Wskazał, że „prowadzenie egzekucji z jedynego składnika majątku pozwanej, jakim jest należące do niej mieszkanie, doprowadziłoby do sytuacji, w której osoba w podeszłym wieku, bez żadnych oszczędności, pozostałaby bez dachu nad głową".