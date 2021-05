Kobieta wypadła z okna. Naga, ale z zasłoniętą twarzą

Ranna w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia bada teraz koszalińska policja i prokuratura.

Do niecodziennego zdarzenia doszło w sobotę przed południem w jednej z kamienic w centrum Koszalina.

Jak podaje lokalny portal koszalininfo.pl, medycy, którzy przyjechali na miejsce, zauważyli, że kobieta nie oddycha. Udało się im przywrócić jej czynności życiowe, a następnie przewieziono ją do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie.

Jej stan jest ciężki. Ma liczne obrażenia głowy. Na razie nie wiadomo, co się wydarzyło: czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy ktoś wypchnął kobietę z okna. Wyjaśnia to policja.