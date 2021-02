Napaść i gwałt w Skokach. Policja zatrzymała 26-latka

Obława na gwałciciela z miejscowości Skoki trwała całą dobę. Został zatrzymany w sobotę. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Wielkopolska policja zatrzymała mężczyznę, który miał napaść i zgwałcić biegającą kobietę niedaleko Wągrowca.

- Zatrzymany mężczyzna wkrótce zostanie oddany do dyspozycji prokuratury i przesłuchany. Jeśli zarzuty się potwierdzą to za zgwałcenie grozi mu kara do 12 lat więzienia – zapowiada policja.

Do napaści na kobietę doszło w piątek po godz. 19 w okolicy cmentarza w Skokach. Napastnik zaatakował ofiarę, a potem ją zgwałcił.

Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Do Skoków zostały skierowane wzmożone siły policyjne.

Na miejsce skierowano kilkanaście patroli, które przeczesywały całe miasto. Do akcji użyto również psy policyjne.

W sobotę wieczorem wągrowiecka policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzewanego mężczyzny.

- Po 24 godzinach obławy policjanci zauważyli wytypowanego mężczyznę idącego ulicą. Został natychmiast obezwładniony, zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu – podała wielkopolska policja.

To 26-latek, wcześniej nie notowany za podobne przestępstwa. Dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany oraz usłyszeć zarzuty. Jeśli si...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ