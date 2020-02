Sondaż: Czy sędzia Nawacki powinien odpowiedzieć za podarcie uchwały?

W związku z podarciem apelu ws. sędziego Juszczyszyna przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Zimoch złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Według Zimocha, niszcząc przez podarcie "dokument - projekt uchwał podpisanych przez kilkudziesięciu sędziów" Nawacki przekroczył swoje uprawnienia. W zawiadomieniu poseł KO odwołał się do art. 276 par. 1 oraz art. 231 par. 1 Kodeksu karnego.

- Jeśli było to spontaniczne, to sędzia nie zapanował nad nerwami. Działając przemyślane z kolei, jego ostentacja źle się przysługuje wszystkim zainteresowanym w sporze oraz sądownictwu. To było złe zachowanie, sprzeczne z rangą urzędu - tak w rozmowie z Agatą Łukaszewicz zachowanie Nawackiego ocenił przewodniczący KRS, Leszek Mazur. Jego zdaniem zachowanie to może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego.