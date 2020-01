Beata Kempa: Spór kompetencyjny? W mojej ocenie naprawdę go nie ma

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek wystąpiła o rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny w jej ocenie sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem w zakresie kompetencji prezydenta do definitywnego i nieodwołalnego powoływania sędziów oraz SN a Sejmem co do kompetencji tworzenia prawa przez parlament.

Beata Kempa w rozmowie z Telewizją Trwam ocenił, że wniosek marszałek Witek do TK był „jak najbardziej adekwatny i odpowiedni”. - To Trybunał Konstytucyjny, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, (to nie państwo sami o sobie sądzą) orzeka o zgodności albo ustaw z konstytucją, albo rozstrzyga spór kompetencyjny - tłumaczyła.

W przeciwieństwie do innych polityków PiS, komentujących tę sprawę, europosłanka podkreśliła jednak, że w jej ocenie „naprawdę tego sporu nie ma”.

- Wystarczy, żeby państwo sędziowie po prostu dobrze interpretowali prawo. Nie sądzę, żeby tego nie potrafili robić, przecież wszak pani Gersdorf jest w randze profesora, to jest absolutna próba przesilenia. Podważanie kompetencji swoich kolegów, to jest coś niesamowitego - mówiła w rozmowie, która miała miejsce jeszcze przed posiedzeniem izb Sądu Najwyższego.

- Jeśli nawet nie podoba im się jedna, druga czy trzecia ustawa, nie zgadzają się z nią, mogą się nie zgadzać, ale jednak jako sędziowie, którzy zostali powołani do tego, żeby sprawować wymiar sprawiedliwości, a więc wykonywać ustawy, wykonywać prawo, stosować to prawo, to jest to ta trzecia władza. To nawet, jeśli się nie zgadzają, to prawo stosują - przekonywała europosłanka.

- Oni sobie trochę przeczą. Z jednej strony kwestionują KRS, który jest powołany na podstawie tych nowych przepisów, krytykują go, a np. nie cofają się przed tym, by do tego KRS-u wybierać pana (Krzysztofa) Kwiatkowskiego i inne osoby. Jeśli to kwestionujesz, to nie bierz w tym udziału. A jeśli kwestionujesz i uważasz, że jest spór kompetencyjny, to dlaczego się burzysz, jeżeli pani marszałek Witek jednak prosi o to, żeby ten spór ostatecznie Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął. Przeczą sami sobie - mówiła Kempa.