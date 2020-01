Michał Wójcik: Jesteśmy wielkim narodem. I nie damy sobie, żeby ustawy gdzieś były pisane na zewnątrz

Według wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika przyjęta przez SN uchwała „nie wywołuje skutków prawnych”. - To uchwała bezskuteczna. Naruszono przepisy prawa - mówił w piątek w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info.

- Z uchwały Sądu Najwyższego wynika, że ktoś został nominowany na sędziego, a zgodnie z uchwałą tenże sędzia nie powinien orzekać. Zgodnie z tym nie musielibyście państwo wykonywać pracy, a dostawalibyście za nic pieniądze - podkreślał.

Wiceminister podawał też przykłady możliwych podobnych, jego zdaniem, decyzji SN. - Jeżeli Sąd Najwyższy doszedłby do wniosku, że trzeba zlikwidować program 500 plus (...) to przyjmując tę logikę, która jest, mógłby to zrobić. To jest próba doprowadzenia do chaosu, anarchii, podcinania gałęzi, na której wszyscy siedzimy. To jest atak na społeczeństwo - przekonywał.

Wójcik skrytykował także Komisję Wenecką, która na prośbę marszałka Tomasza Grodzkiego opiniowała projekt tzw. ustawy kagańcowej, odrzuconej w poprzedni piątek przez Senat, ale w tym tygodniu przyjętej przez Sejm i czekającej na podpis prezydenta. - Polityka ugiętego karku i na kolanach wobec urzędników Unii Europejskiej, to jest to, co doprowadziło do sytuacji, w której pojawia się Komisja Wenecka w Polsce i urzędnicy, osoby, które reprezentują Komisję Wenecką mówią tak: wy jesteście niższa kultura prawna, wy jesteście w tej innej grupie państw. Ja się pytam: dlaczego? My jako naród, który ma całe bogactwo za sobą, bardzo trudną historię, wielką tożsamość, jesteśmy wielkim narodem - trzeba to mówić, podnosić głowę wysoko i mówić: tak, jesteśmy wielkim narodem. I nie damy sobie, żeby ustawy gdzieś były pisane na zewnątrz, bo my mamy swoją suwerenność. Jesteśmy niezależnym krajem - przemawiał.

Zdaniem Wójcika mamy do czynienia z „czysto polityczną próbą uderzenia w polski rząd i zablokowania reform wymiaru sprawiedliwości”.