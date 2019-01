Wniosek prokuratury. Niesiołowski usłyszy zarzuty? Fotorzepa, Jerzy Dudek

Prokurator Generalny przesłał do Marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej posła Stefana Niesiołowskiego. Zarzuca mu się przyjmowanie korzyści osobistych w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów.