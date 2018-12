Szczecin: Zmarł mężczyzna zaatakowany przez nożownika

Zmarł jeden z dwóch mężczyzn rannych w niedzielnym ataku nożownika. Do zabójstwa doszło podczas seansu kinowego w jednym ze szczecińskich centrów handlowych.

Do ataku doszło po godz. 17.00 na świątecznym filmie. W czasie seansu sala była wypełniona dziećmi. Jeden z rannych mężczyzn został przetransportowany do szpitala przy Unii Lubelskiej. Drugi był w ciężkim stanie i był reanimowany na miejscu. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala przy ul. Arkońskiej. Od razu trafił na stół operacyjny - mówiła w niedzielę rzeczniczka pogotowia Paulina Targaszewska, cytowana przez Radio Szczecin.

Funkcjonariusze zatrzymali 26-letniego sprawcę, którego na miejscu obezwładnili widzowie. Napastnik zostanie przesłuchany dzisiaj w prokuraturze.

