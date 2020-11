Zofia Brzezińska: Czy muzyka organów zagłuszy wyrzuty sumienia?

Żadne pieniądze nie pozwolą zapomnieć o traumie, z jaką musi sobie radzić skrzywdzone dziecko.

Organista w kościele bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie, były zakonnik Krzysztof P., po raz kolejny usłyszał wyrok w sprawie czynów pedofilskich, jakich dopuścił się przed laty. Razem ze swoim zgromadzeniem Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Pakości będzie musiał solidarnie wypłacić 350 tys. zł zadośćuczynienia mężczyźnie, którego molestował, gdy ten był dzieckiem.

Prokuratura w Bydgoszczy ustaliła, że do aktów molestowania będącego wówczas ministrantem chłopca dochodziło w latach 2002–2006. Chłopiec zwierzał się swoim niewydolnym wychowawczo rodzicom, mającym problemy z alkoholem. Ci jednak nie dali mu wiary. Niepokojące zachowanie nastolatka dostrzegł w końcu szkolny pedagog, któremu udało się skłonić go do zwierzeń. To właśnie nauczyciel powiadomił prokuraturę, która w 2007 r. zatrzymała o. Seweryna (imię zakonne sprawcy) i rozpoczęła dochodzenie. W 2009 r. ruszył proces przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy.

Czytaj t...

