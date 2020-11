Piotr Kardas, Maciej Gutowski: Niebawem czeka nas doręczeniowa e-rewolucja

Adwokaci mogą zrezygnować z publicznej usługi i skrzynki doręczeń, jeśli inaczej zapewnią doręczanie korespondencji na adres elektroniczny.

Przedmiot chwilowej fascynacji w początkowym okresie epidemii, czyli digitalizacja funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym sądów, oraz świadczenia usług prawniczych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania się na odległość, wkracza do regulacji prawnych. Wprowadzone w ustawie o doręczeniach elektronicznych, uchwalonej przez Sejm 7 października 2020 r. regulacje wprowadzają wiele rozwiązań odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania sądów, prokuratury, organów administracji rządowej i samorządowej, a także adwokatów. Przyjęte w niej rozwiązania zmieniają zasady doręczenia i nadawania korespondencji. Oznacza to, że niebawem czeka nas doręczeniowa e-rewolucja. Choć wejście w życie tych rozwiązań zostało rozłożone w czasie, warto już dzisiaj przyjrzeć się niektórym.

Tak czy owak – elektronicznie

Szczególnie istotne są posta- nowienia o zasadach dokonywania doręczeń elektronicznych. Adwokaci i inni zawodowo aktywni...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Kup e-prenumeratę i odbierz pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ