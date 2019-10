Dojrzała demokracja - wybory parlamentarne 2019 komentuje Marek Doagalski

To już trzecia kampania w ciągu roku (po samorządowej i europejskiej), a za progiem jest czwarta – prezydencka. Opozycja, co można zrozumieć, już mówi o odegraniu się w tej następnej, ale nawet gdyby zdobyła ten urząd, to wcześniejsze okresy kohabitacji, a mieliśmy ich pięć, w tym trzy dość długie, pokazują, że główną rolę odgrywa większość sejmowa i jej rząd. Choć zatem wielu się to pewnie nie podoba, mamy przed sobą ponad trzy lata stabilizacji, a nawet politycznego wyciszenia.