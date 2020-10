Joanna Parafianowicz: Palestra - odwieczna wojna młodych ze starymi

Praktykom palestry bliżej do epoki niewolniczej niż cywilizacji.

Mało kto komunikuje światu, jakie osiąga dochody, ile odprowadza podatku oraz czy korzysta z ulg, odliczeń, świadczeń systemu ubezpieczeń społecznych, czy innego wsparcia instytucjonalnego. Chętnie pokazujemy się w nowym aucie, ale nie wspominamy, że jest na kredyt lub wzięte w leasing na firmę, a odejście przez ustawodawcę od nakazu kratek czyniących z każdego samochodu osobowego ciężarówkę, tę sytuację ułatwia. W świecie mediów społecznościowych, gdzie pochłanianie obrazów nie idzie w parze z pogłębioną refleksją, analiza rzeczywistości bywa utrudniona i skłonni jesteśmy częściej zadawać pytanie, co robimy nie tak, że to innym się wiedzie.

Mówi się, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, a pieniądze lubią ciszę. W świecie prawników jednak ta cisza konsternuje młodsze pokolenie i pozwala na trudne do zaakceptowania wnioski, ale starszemu zdaje się eleganckim sposobem na to, by z oczywistych nieprawidłowości uczynić normę....

