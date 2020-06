Jarosław Gwizdak: Sam się nominował do #Hot16challenge, bo inni zapomnieli

Profesor teorii prawa Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego, regularnie obecny w mediach, dynamiczny i błyskotliwy, to ojciec rapera Michała Matczaka „Maty". Tak się od pewnego czasu porobiło, że to nie Mata jest synem „tego Matczaka" ale właśnie Marcin Matczak jest obecnie „Tatą Maty".

„Patointeligencja" opowiadająca o tym, co wyczyniał jeden z drugim „ziomo" w elitarnym liceum stolicy, wzbudziła wielkie zainteresowanie. Mata zachęcił wielu rodziców nastolatków, w tym niżej podpisanego, do uczciwej rozmowy z latoroślami o używkach, szkole, rówieśnikach i przyszłości. Do tego zawrotna liczba wyświetleń na YouTube (ponad trzydzieści milionów!) zrobiła swoje. Nowoczesna, kilkuminutowa co prawda, godzina wychowawcza. Oby więcej ich przydarzało się polskiej szkole i polskiej młodzieży. Było zatem kwestią czasu, żeby i Tata Maty pojawił się w #hot16challenge. Wyzwaniu sprostał, nominując między innymi Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Bodnar nie kryje swojego zainteresowania hip-hopem i jego kulturą, zatem wers o tym, że „przed prowincją bardziej chyli kark/tam, gdzie nie na vansy, lecz na bilet brak" wybrzmiał dla mnie najmocniej.