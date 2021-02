Stanisław Trociuk: Delegacje prokuratorów tylko gdy naprawdę tego trzeba

Dyspozycyjność prokuratora ma swoje granice.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o zbadanie kształtującej się w ostatnim czasie praktyki delegowania prokuratorów bez ich zgody do innej jednostki organizacyjnej prokuratury. Dowiadują się bowiem o swoim przeniesieniu często do miejscowości odległej od miejsc stałego zamieszkania, w momencie doręczenia im aktu delegacji.

Przewidziana przez prawo dyspozycyjność prokuratora nie wyłącza jednak tego, że jest też pracownikiem. Jego stosunek pracy podlega również ochronie prawnej, co wyklucza wszelką dowolność i arbitralność. Zarówno konstytucyjna zasada ochrony stosunku pracy, jak i ogólne zasady prawa pracy, w tym obowiązek szanowania przez pracodawcę godności i innych dóbr osobistych pracownika, nie pozwalają uznać, że delegacja prokuratora, będąca daleko idącą ingerencją w treść stosunku pracy (poprzez określenie czasowe innego miejsca jej świadczenia) może odbywać się według dowolnie przyjętych kryteriów....

