Marek Domagalski: Degradacja sędzi

Po trzech orzeczeniach SN, dwóch trójek starych sędziów, którzy zwrócili się o pomoc do Luksemburga, i różniącej się od nich uchwale siedmiu nowych sędziów wkroczyła pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf . Zwołała z zaledwie tygodniowym wyprzedzeniem posiedzenie trzech starych izb SN i 59 zasiadających w nich sędziów, przy sześciu zdaniach odrębnych, rozstrzygnęło o statusie nowych 37 sędziów SN – bez ich udziału.

Chociaż radykalnych krytyków pisowskich zmian uchwała ta pewnie rozczarowała, bo nie pozbawiła nowych sędziów stanowisk, a dokładniej mówiąc, tytułów i pensji, ani też mocy wydanych przez nich do tej pory wyroków (poza dyscyplinarnymi), to niestety wprowadziła spore zamieszanie. Bo jak wyjaśnić, dlaczego to orzeczenie wydali tylko starzy sędziowie, i nawet nie wysłuchali „oskarżonych"? Dlaczego nowi sędziowie w sądach powszechnych mogą kontynuować sprawy karne bez zastrzeżeń, a cywilnych nie? Przecież sprawy o spadek czy władzę rodzicielską bywają nieporównywalnie donioślejsze niż o kradzież używanej pralki z piwnicy.