Szułdrzyński: Taktyka twardych gestów PiS

Wystawienie kandydatur Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Elżbiety Chojny-Duch do TK oraz ogłoszenie, że marszałkiem seniorem Sejmu nowej kadencji będzie Antoni Macierewicz, ma jeden wspólny mianownik. To ruchy mające umocnić PiS wśród najtwardszego prawicowego elektoratu.

Kaczyński zdaje sobie sprawę, że dziś przed PiS stoi podwójne zadanie. Pierwsze to reelekcja Andrzej Dudy, a drugie to zaplanowanie tej kadencji tak, by utrzymać władzę za cztery lata. Jeśli Duda przegra, rządzenie w obecnym układzie nie będzie miało dla PiS żadnego sensu. By wygrać wybory, trzeba będzie przekonać nie tylko twarde elektoraty, ale też uderzyć do centrum. Przynajmniej do majowych wyborów PiS powinien więc prowadzić dość umiarkowaną politykę. Tu dochodzi drugi czynnik. Wybory w 2023 roku odbędą się w innej politycznej epoce. Przy rosnącym poziomie zamożności i wykształcenia Polaków, a także przy trwałym procesie urbanizacji, liczenie, że da się w nieskończoność wygrywać głosami prowincji, odpuszczając miasta, może się okazać krótkowzroczne. Kaczyński wie, że prędzej czy później powinien znaleźć ofertę dla wielkomiejskich wyborców. Stąd wzięło się hasło budowy polskiej CDU.