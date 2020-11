Andrzej Gut-Mostowy. Minister we własnej sprawie

Jak wynika z danych KRS, spółka Sabała (właściciel hotelu) od początku należy w 50 proc. do wspólnika Gutów-Mostowych – Marka Furmana, w 3 proc. do żony ministra Bożeny Gut-Mostowy, oraz w 47 proc. do Andrzeja Guta-Mostowego. Rokrocznie spółka przynosi miliony złotych zysku właścicielom, którzy dzielą go w postaci dywidendy. Z danych KRS za 2017 r. wynika, że zysk wyniósł 6,5 mln zł, w kolejnym – 7,1 mln zł (Gutom-Mostowym przypadło 3,5 mln zł dywidendy).

Do Gutów-Mostowych należy też popularna karczma – kilkaset metrów od Wielkiej Krokwi. To tam jesienią 2017 r. odbył się zjazd Platformy – Gut-Mostowy był wtedy posłem PO. Zapadły wtedy ustalenia, że będzie on decydował o listach do sejmiku na Podhalu, Platforma liczyła, że zdobędzie trzy mandaty. W styczniu 2018 r. poseł przeszedł do PiS. – W PO jest spalony, tu o nim nic dobrego nikt nie powie – mówi ważny polityk Platformy.