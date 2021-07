Afera mailowa. Premier pisał o Białorusi? "Polityczne złoto"

Kolejne wiadomości, które miały zostać pobrane przez hakerów z prywatnej skrzynki szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka dotyczą sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich.

Premier Mateusz Morawiecki wysłał wiadomość do rzecznika rządu Piotra Müllera wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego i Michała Dworczyka. Szef rządu oczekiwał analizy w sprawie udziału Rosji w wyborach na Białorusi, zaplecza kandydatki opozycji Swietłany Cichanouskiej oraz stanowiska Stanów Zjednoczonych.

"Z całym szacunkiem dla walki Białorusinów, to też jest polityczne złoto dla nas" - miał napisać premier Morawiecki.

W wiadomości rozważane było również zorganizowanie szczytu z udziałem ówczesnego sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. "To by było wow" - pisał Morawiecki.

Premier widział również szansę w osłabieniu krajowej opozycji. W jego ocenie temat Białorusi można było wykorzystać tak, że opozycja byłaby "bezradna". Byłoby to również szansą na przykrycie sporu z koalicjantem - Solidarną Polską. W tamtym czasie nie było w rządzie wspólnego stanowiska w sprawie unijnego mechanizmu praworządności.

Z punktu widzenia międzynarodowego, premier pisał o braku solidarności europejskiej i troski o wartości demokratyczne i prawa człowieka.

W odpowiedzi członkowie rządu analizują plan Solidarni z Białorusią. Jedna z roboczych nazw to "Plan premiera Mateusza Morawieckiego dla Białorusi". Proponowane rozwiązania to m.in. programy stypendialne dla białoruskich studentów, plany pomocowe dla niezależnych mediów oraz ułatwienia dla Białorusinów, którzy chcą dostać się do Polski.

Szef KPRM nie potwierdził autentyczności publikowanych w sieci wiadomości. Nie chciał wypowiadać się na temat poszczególnych maili.