Telegram: Wrócił kanał publikujący maile członków rządu

Po interwencji polskiego rządu i pomocy jednego z państw NATO z Telegrama zniknęły dwa kanały, gdzie od kilku tygodni publikowano materiały z prywatnej skrzynki mailowej szefa KPRM Michała Dworczyka.

Jak wcześniej ustaliła "Rzeczpospolita", cyberprzestępcy mogli mieć nieograniczony dostęp do poczty szefa Kancelarii Premiera ministra Michała Dworczyka aż przez dziewięć miesięcy.

Udało im się pozyskać login i hasło do skrzynki na wp.pl poprzez oszustwo phishingu, infekując pocztę ministra fałszywym oprogramowaniem, które „otworzyło" dostęp do komputera. Pierwsza udana próba, jak ustaliła „Rzeczpospolita", miała miejsce 22 września ubiegłego roku, potem takich wejść było co najmniej kilka.

W piątek na Telegramie utworzono nowy kanał o nazwie "Poufna". "Drodzy przyjaciele, niestety rządowi, PiS (Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, Dworczykowi i in.) się nie spodobało, że mieliśmy okazję mówić prawdę. Oto nasz nowy kanał POUFNA. Wkrótce będziemy kontynuować naszą pracę. Czeka nas wiele ciekawostek" - przekazali autorzy.