Cieszyński: Powrót do rządu? W takich sytuacjach się nie odmawia

Minister wyliczał też, że "prawie 700 mln zrealizowanych e-recept, pokazuje, że to rozwiązanie, z którego korzystają na co dzień wszyscy Polacy".

Na uwagę, że premier podejmował ryzyko powołując go do rządu w związku z faktem, iż wiceminister podejmował w przeszłości decyzję o zakupie respiratorów od przedsiębiorcy zajmującego się m.in. handlem bronią, które - w zakontraktowanej liczbie - nigdy nie dotarły do Polski, Cieszyński odparł, iż szef rządu "zna fakty, wie jak było w rzeczywistości". - Pamięta, jak wyglądała sytuacja rok temu, kiedy był na froncie walki z COVID-19. W tej sprawie nie było nieprawidłowości, wielokrotnie ją przecież badano. Polityczna narracja opozycji jest nieprawdziwa, wielokrotnie to wyjaśniałem - stwierdził.

Cieszyński mówił też, że opozycja "atakuje go czysto politycznie".