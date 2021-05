Morawiecki o "Polskim Ładzie" PiS: Chcę usłyszeć co myślą Polacy

"Polski Ład" to program zakładający m.in. reformy podatkowe. W "Rzeczpospolitej" piszemy o tym, kto zyska, a kto straci na proponowanych zmianach.

- To coś więcej niż program, to propozycja nowej umowy społecznej. Chcemy z nią zapoznać wszystkich Polaków i usłyszeć co Polacy myślą o "Polskim Ładzie" - mówił w czasie krótkiego wystąpienia dla mediów Morawiecki.

- "Polski Ład" wyrasta z autentycznego programu solidarności, z autentycznego programu, który niesie naszą formację, nasz obóz i tworzy główne zręby naszego programu - dodał premier.