Morawiecki: Rząd ZP jest przywiązany do wartości nieskrępowanej debaty

Morawiecki uważa, że "te same środowiska, które przeforsowały ACTA2, wciąż szykują kolejne inicjatywy nakładające kaganiec na to co obywatele mogą, a czego nie mogą zrobić w sieci".

Pisze, że KE w grudniu przedstawiła projekty rozporządzeń, które regulowały m.in. kwestie moderacji treści online. Premier uważa, że "ich wprowadzenie może sprawić, że już wątpliwie obiektywne reguły pochodzące z Doliny Krzemowej zamienimy na dyktat poprawności politycznej". A na to polski rząd zgodzić się nie może - podkreśla.

Mateusz Morawiecki ocenia, że projekty autorstwa Brukseli "to wytwory pewnego prądu ideologicznego, dominującego wśród liberalnych i lewicowych elit państw zachodnich, czy eurokratów". Jego zdaniem mają one prowadzić do tego, że internetowe platformy będą dokonywać moderacji debaty publicznej w taki sposób, by treści i poglądy niezgodne z "tym prądem ideologicznym" były usuwane.

"My się na to nie będziemy godzić, uważamy że podstawą demokracji jest otwarta debata na każdy temat, a doświadczenie cenzury prewencyjnej jako kagańca nałożonego na społeczeństwa jest wciąż w Polsce żywa" - pisze premier.

Z drugiej jednak strony, podkreśla, nie można pozwolić na bezkarne obrażanie, pomawianie czy dezinformację, bo wolność, uważa Morawiecki, "nie polega na swobodzie mówienia wszystkiego lub celowego szkodzenia innym", ale przede wszystkim - na odpowiedzialności za słowa.

Ale - zauważa Morawiecki, to nie internetowe platformy powinny decydować, co w internecie jest legalne lub nie. "Od d tego jest prawo uchwalane przez demokratycznie wybranych przedstawicieli" - stwierdza premier.

Zapowiada, że przedstawi w Brukseli "polską wizję regulacji dotyczących zarządzania przestrzenią cyfrową". W tej wizji, opisuje Morawiecki, "to nie korporacje są najważniejsze, ale użytkownik i jego prawa. Człowiek. Ten, który wyraża poglądy, ale i ten którego kłamliwie zaatakowano. Niech rozstrzyga prawo i sądy.

Morawiecki przekonuje, że "rząd Zjednoczonej Prawicy wielokrotnie dawał przykład przywiązania do wartości swobodnej i nieskrępowanej debaty w mediach, szczególnie internetowych".