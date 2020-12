Jarosław Gowin: Przedterminowe wybory odsunęłyby nas od władzy Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński niemal do ostatniej chwili serio rozważał opcję weta. Od początku jednak miałem poczucie, że to dla niego scenariusz B. Jak się okazało, był gotów przystać na taki kompromis, który uwzględnia polski interes w stopniu największym z możliwych - mówi w rozmowie z Onetem wicepremier Jarosław Gowin.