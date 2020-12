Minister Janusz Kowalski: Dymisja? Nie widzę powodu

W RMF FM wiceminister aktywów państwowych został zapytany, czy ma zamiar podać się do dymisji. - Polityka jest grą zespołową - odparł. - Nie widzę powodu, dla którego miałbym podawać się do dymisji - oświadczył.

Janusz Kowalski zaznaczył, że w sprawie ostatniego szczytu UE prezentuje konsekwentne zdanie i "ani o milimetr go nie zmienił". Dodał, że konkluzje Rady Europejskiej krytykują także m.in. wiceprezes PiS Antoni Macierewicz i europoseł tej partii Jacek Saryusz-Wolski.



Wiceminister ocenił, że to, iż rozporządzenie ws. warunkowości staje się prawem UE to bardzo zła wiadomość.

- Jest tak, że Solidarna Polska w kwestii ustaleń ostatniego szczytu unijnego fundamentalnie różni się z premierem i to mówimy - powiedział.