Odliczanie do decyzji prezesa Kaczyńskiego ws. koalicji

W piątek wieczorem w Krakowie odbyło się cykliczne spotkanie wysokich rangą polityków PiS. Co miesiąc po wizycie na Wawelu Jarosław Kaczyński i jego ludzie rozmawiają w krakowskiej siedzibie partii. Tym razem najważniejszym tematem była sytuacja w koalicji. Z naszych rozmów wynika, że ostry kurs został utrzymany. A teraz jest to kurs na rząd mniejszościowy. Oficjalnie decyzje politycy podejmą w poniedziałek. Są też nazwiska następców Zbigniewa Ziobry na stanowisku ministra sprawiedliwości: Przemysław Czarnek, Arkadiusz Mularczyk lub Małgorzata Wassermann.

Czy PiS jest gotowy na rządzenie bez sejmowej większości? Nasi rozmówcy przyznają, że agenda w takich warunkach byłaby ograniczona, ale wsparcia do kluczowych projektów inwestycyjnych i gospodarczych będzie można szukać w opozycji. Oficjalnie politycy opozycji – zwłaszcza PSL – wykluczają taki rozwój wypadków.

Być może też rząd mniejszościowy będzie rozwiązaniem tylko na kilka tygodni, bo później uda się porozumieć się z Solidarną Polską, już na innych warunkach. I przy znacznie zmodyfikowanej umowie koalicyjnej. O takim scenariuszu „Rzeczpospolita” słyszała w ostatnich kilkunastu godzinach. Rozmówcy z Solidarnej Polski podkreślają za to, że nikomu w tej chwili nie opłacają się wcześniejsze wybory, a do nich prędzej czy później może dojść, gdyby Zjednoczona Prawica trwale się podzieliła.

W niedzielę głos o ustawie dotyczącej ochrony zwierząt zabrał prezydent Andrzej Duda. – Chcę bardzo mocno i w pewnym sensie z gniewem powiedzieć, że padło wiele absolutnie fałszywych, nieprawdziwych słów – powiedział o dyskusji w sprawie ustawy. Jego słowa zostały odczytane jako groźba weta wobec projektu albo przynajmniej skierowania niektórych jego zapisów do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawą zajmie się teraz Senat, a prezydent podkreślił, że prace parlamentarne się jeszcze nie zakończyły. Prezydent zapowiedział, że decydując o ustawie, będzie miał na względzie zarówno kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, jak i byt oraz jakość życia rolników.

Ścieżka senacka może posłużyć do modyfikacji ustawy. Porozumienie Jarosława Gowina w oficjalnym stanowisku twierdzi, że jest gotowe na „zracjonalizowanie” ustawy. Kontrolowany przez opozycję Senat nie będzie śpieszył się z pracami nad nią, co daje Zjednoczonej Prawicy czas na hipotetyczne negocjacje. W najbliższą środę planowane jest wysłuchanie publiczne w tej sprawie. PiS będzie w Senacie (tak jak i w Sejmie) obowiązywać dyscyplina. Jarosław Kaczyński zawiesił już zresztą 15 posłów za niesubordynację, w tym ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Henryka Kowalczyka i Bartłomieja Wróblewskiego. Liczne poprawki do ustawy w Senacie zapowiedzieli już politycy opozycji.