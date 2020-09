Rzecznik rządu: 14-15 ministerstw, koalicjanci po jednym

Müller w rozmowie z TVN24 przyznał też, że na razie decyzje ws. szczegółów rekonstrukcji nie zapadły, ale - jak mówił - ma ona doprowadzić do zmniejszenia liczby ministerstw do 14-15 (wcześniej pojawiły się informacje, że resortów miałoby być nawet tylko 12).

Rzecznik rządu mówił też, że jak na razie jedyne decyzje, jakie zapadły ws. rekonstrukcji to "decyzje kierunkowe".

Na pytanie o podawaną wcześniej informację o 12 ministerstwach (zapowiadał to m.in. Kaczyński), Müller odparł, że trzeba "układać to w taki sposób, aby ostatecznie było to efektywne".

- Gdy analizujemy wszystkie działy administracji rządowej, w pewnym momencie widzimy, czy ministerstwo nie jest za duże, jeśli chodzi o operacyjność funkcjonowania - dodał. Rzecznik rządu podkreślił, że łączone resorty nie mogą stać się "molochami, które nie będą sterowalne".