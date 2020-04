Minister zdrowia: Tańczymy na brzytwie

- Każdy z nas coś traci: czas, pieniądze, możliwości pracy, wolność osobistą. To są koszty, które ponosimy podczas epidemii -mówił Szumowski, zastrzegając jednak, że żadne państwo nie poradzi sobie bez różnych form wolontariatu.

Minister zdrowia przypomniał, że taką pomocą może być na przykład zrobienie zakupów sąsiadowi czy osobie w kwarantannie, szycie maseczek czy dostarczanie posiłków lekarzom w szpitalach.

Szumowski przyznał, że najbardziej odczuwalny jest brak środków ochrony osobistej, dla lekarzy i wspomagających ich służb mundurowych.

Powiedział, że rozdysponowano ostatnio 5 mln maseczek, kolejne 1,2 mln masek zostanie przekazanych szpitalom onkologicznym.

Minister przekazał, że na 10 tys. łóżek przygotowanych w szpitalach zakaźnych obecnie wykorzystywanych jest 1600.

Łukasz Szumowski, pytany, czy możliwe jest po Wielkanocy "poluzowanie" obostrzeń, powiedział, że spowodowałoby to zrzucenie na barki lekarzy odpowiedzialności i konieczności decydowania, kogo ratować, a kogo nie.

- Stoimy naprawdę na brzytwie. To taniec na brzytwie. Jeżeli państwo się zapadnie, nie będzie miało pieniędzy na leczenie onkologiczne, hematologiczne, pediatryczne, to umrze przez to więcej osób, niż na koronawirusa - powiedział minister.

Po raz kolejny powtórzył, że nie odpowie na pytanie, czy możliwe jest przeprowadzenie wyborów 10 maja, do czego prze partia rządząca.

Przyznał jedynie, że wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze, ale czy będzie rekomendować przeprowadzenie wyborów w maju, – poinformuje w połowie kwietnia.