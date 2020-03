Błaszczak: Czas na walkę o życie, nie na politykę Fotorzepa, Jerzy Dudek

Ten czas, który teraz przeżywamy, to czas na walkę o zdrowie i życie Polaków, a nie na politykę. Nie na politykowanie, tak jak to robi opozycja - mówił w Jedynce PR minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Przekonywał jednocześnie, że "nie ma powodów" do przekładania wyborów prezydenckich.