Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker: Nie spodziewałem się, że opozycja wykorzysta wirusa

- Musimy wyprzedzić pewne sytuacje, musimy być gotowi, stąd propozycja o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa - dodał nawiązując do przedstawionej przez rząd specustawy ws. koronawirusa.

Szefernaker zwrócił uwagę m.in. na to, że ustawa mówi o specjalnych zasiłkach dla rodziców dzieci ze szkół zamkniętych z powodu koronawirusa oraz wprowadza przepisy umożliwiające pracę zdalną w przypadku konieczności zamknięcia zakładów pracy w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

- Od piątku mamy wprowadzony w województwach stan wyższej gotowości. Polega to na tym, że oddziały zakaźne i intensywnej terapii podlegają bezpośrednio wojewodom - dodał Szefernaker.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zaapelował też o współpracę do opozycji. Dodał, że szef resortu zdrowia, Łukasz Szumowski, jest "gotów jest do współpracy z każdym, bez względu na to, jaką partię reprezentuje".