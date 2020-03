Rząd przedstawił projekt ustawy ws. koronawirusa. Możliwa przymusowa kwarantanna

W poniedziałek o godz. 10.00 rozpocznie się posiedzenie Sejmu ws. sytuacji związanej z koronawirusem - zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek po piątkowym posiedzeniu prezydium izby, zapewniając, że będzie to jedyny punkt posiedzenia. - Bardzo nam zależy, żeby sytuację studzić - podkreśliła, dodając, że nie ma podstaw do niepokoju, ponieważ w Polsce wciąż nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa.

W niedzielę wieczorem na stronie Sejmu opublikowany został projekt ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji”.

Jednym z głównych punktów projektu jest przyjęcie, że „w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”. Ustawa wprowadza też możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.

„Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa” - czytamy dalej w projekcie.

Ustawa przewiduje też możliwość wydawana przez wojewodę i premiera polecenia w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia” - piszą wnioskodawcy. Wykonanie takich zadań będzie finansowane z budżetu.

W projekcie czytamy także, że „hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów (...) wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych”, a „producenci lub importerzy wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego są obowiązani do zbywania wyrobów (...) wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych”. Kara za złamanie tych przepisów może wynieść od 10 tys. zł do 5 mln zł.

Zgodnie z projektem osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Z kolei osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne „podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności”.

Z pełną treścią projektu ustawy i uzasadnieniem można zapoznać się na stronie Sejmu.

Projektem ma się zająć w poniedziałek o 8.45 sejmowa komisja zdrowia, podobnie jak projektem złożonym dwa tygodnie wcześniej przez Koalicję Obywatelską. „Oczywiście zrobimy wszystko w celu zabezpieczenia Polaków przed epidemią” - zapowiedziała Katarzyna Lubnauer z KO, informując o terminie posiedzenia.

Jutro 8:45 Komisja Zdrowia - projekty ustaw o #koronawirus , w tym złożonej przez @KObywatelska 14.02, w czasie poprzedniego posiedzenia Sejmu.

Projektu rządowego jeszcze nie ma na stronie sejmu.



Oczywiscie zrobimy wszystko w celu zabezpieczenia Polaków przed epidemią. — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) March 1, 2020

„Rząd twierdzi, że jest perfekcyjnie przygotowany do walki z epidemią. Młody wiceminister zdrowia jeszcze w czwartek mówił, że zmiany ustawowe nie są potrzebne, a nasz projekt niepotrzebny (chodzi o wypowiedź Janusza Cieszyńskiego - red.). W nocy dają swój projekt. Jutro będą mówić, żeby nie czytać tylko głosować. Amatorzy” - skomentował na Twitterze Sławomir Nitras z PO.

Do reprezentowania rządu w sprawie ustawy wyznaczony został szef KPRM Michał Dworczyk.