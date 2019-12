Soboń: Jesteśmy bezpieczni, mamy dobry wzrost gospodarczy

- Z pewnością zrealizowaliśmy to wyzwanie, które wiązało się z dysproporcją, jaką mieliśmy w stosunku do państw Europy Zachodniej, udziału aktywów państwowych w sektorze bankowym, po wydarzeniach z 2008 roku. Dzisiaj to są decyzje rynkowe, jakiekolwiek akwizycje muszą wynikać z oceny sytuacji rynkowej. Mamy potężne podmioty gospodarcze w sektorze finansowym, które mogą i powinny rozważać różnego rodzaju aktywność gospodarczą, to jest zarówno PZU i PKO – stwierdził.

Na pytanie o to, czy zwiększy się synergia między spółkami, skoro wszystkie są pod egidą Ministerstwa Aktywów finansowych, Soboń odpowiedział, że "to jest jeden z podstawowych celów".

- W województwie Lubelskim zorganizowano projekt elektrociepłowni w Puławach, dla potrzeb Grupy Azoty Puławy i miasta Puławy. Realizatorem jest polska firma Polimex, a dostawcą jest Lubelski Węgiel Bogdanka, także kopalnia na terenie województwa Lubelskiego, korzystając z renty lokalizacyjnej i bliskości między Puławami a „Bogdanką”. To jest bardzo dobry przykład wykorzystywania zasobów, które mamy do tego, aby budować takie projekty – ocenił.

