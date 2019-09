Gowin: Jestem zaskoczony informacjami na temat Banasia

Wicepremier Gowin komentując te sytuację podkreślił, że informacje na temat Banasia wymagają zweryfikowania. Nie krył też zaskoczenia, zwłaszcza że, jak tłumaczył, "Marian Banaś jest człowiekiem o wspaniałej biografii w czasach komunizmu, a po 1989 roku zawsze był urzędnikiem państwowym słynącym z bardzo zdecydowanych działań".

Zdaniem Gowina jeśli służby miałyby jakieś "zasadnicze zastrzeżenia" co do wiarygodności złożonych przez Banasia zeznań majątkowych, to nawet uważając się za człowieka niewinnego szef NIK złożyłby rezygnację, by bronić swojego dobrego imienia przed sądem.

Wicepremier stwierdził też, że ufa służbom bez względu na to, kto stoi na ich czele, bo "z definicji ma zaufanie do instytucji demokratycznego państwa".