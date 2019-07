Marek Balicki w rządzie Prawa i Sprawiedliwości

Marek Balicki był ministrem zdrowia w rządzie Leszka Millera od 17 stycznia do 2 kwietnia 2003, oraz a gabinecie Marka Belki, od 15 lipca 2004 do 31 października 2005.

Belka jest z wykształcenia lekarzem. Ma I stopień specjalizacji z anestezjologii i II z psychiatrii.

Czytaj także: Psychiatria dzieci i młodzieży nad przepaścią

W latach 80. był członkiem NSZZ "Solidarność". W roku 2001 dostał się do Senatu z ramienia SLD-UP, jako bezpartyjny kandydat wskazany przez Unię Pracy, był współzałożycielem Socjaldemokracji Polskiej, skąd wystąpił w 2008. W 2010 roku przystąpił do SLD, w 2012 był członkiem think tanku Ruchu Palikota.

W 2014 startował w wyborach do PE z list koalicji SLD-UP, nie uzyskując mandatu.

Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Kieruje biurem pilotażu pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego - jednym z jego założeń jest utworzenie ambulatoriów pomocy psychiatrycznej.

Jako pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii ma "inicjować i koordynować działania mające na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej, z wyłączeniem leczenia uzależnień. Balicki ma też koordynować realizację założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie reformy opieki psychiatrycznej" - czytamy w komunikacie zamieszczonym w dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia.