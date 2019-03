Dwa scenariusze rekonstrukcji rządu. Czerwińska odchodzi?

W obozie władzy trwa poważna dyskusja co do skali i tempa zmian w rządzie związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz z bieżącą sytuacją polityczną.

Jak wynika z naszych rozmów są dwie główne możliwości: szybka i bardzo szeroka rekonstrukcja jeszcze przed wyborami w maju oraz przeprowadzenie zmian stopniowo.

Pierwotnie zmiany w rządzie miały mieć miejsce w czerwcu, by stała się ona jednocześnie punktem wyjścia przed wyborami do Sejmu. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. Jak twierdzą nasi rozmówcy z Nowogrodzkiej, ostateczne decyzja co do wyboru scenariusza jeszcze nie zapadła, chociaż bliżej jest do wariantu szerokiej rekonstrukcji.

W scenariuszu pierwszym dochodzi do rezygnacji wszystkich startujących do PE ministrów. I to jeszcze na początku kwietnia. To miałoby być mocne uderzenie, które zmieniłoby dynamikę kampanii do PE. Bo przy obecnej dynamice wydarzeń nawet takie pomysły jak tzw. piątka Kaczyńskiego wypalają się w mediach bardzo szybko. W tym wariancie z rządu mogłaby też - niejako przy okazji - odejść minister finansów Teresa Czerwińska. Zdaniem naszych rozmówców jej pożegnanie z rządem jest już przesądzone, a w zasadzie jedyne co pozostaje do uzgodnienia to scenariusz jej odejścia.

Drugi wariant to stopniowe zmiany w rządzie. Pierwszym i najbardziej zapalnym punktem jest sytuacja w oświacie. Dlatego jako pierwsza z rządem miałaby pożegnać się minister Zalewska. Politycy opozycji są przekonani, że pozostawienie minister w rządzie będzie gigantycznym problemem dla PiS pod koniec kampanii. W tym scenariuszu nie byłoby “mocnego uderzenia”, a zmiany przeprowadzono by stopniowo. Niektórzy nasi rozmówcy z PiS wątpią jednak, że zmiany nastąpią przed 23 maja.

Ostateczne decyzje należą do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS publicznie mówią, że decyzja zapadną w ciągu najbliższych dni.