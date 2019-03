Rafalska: Tych pieniędzy wcześniej nie było, dzisiaj one są Elżbieta Rafalska Fotorzepa/Jerzy Dudek

Od samego początku zabezpieczyliśmy finansowanie tego programu, uszczelniamy system poboru podatku VAT, finansujemy to z dodatkowych wpływów do budżetu państwa. Tych pieniędzy wcześniej nie było, dzisiaj one są - tak minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska tłumaczyła finansowanie 500+ na pierwsze dziecko.