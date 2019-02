Patryk Jaki o Robercie Biedroniu: Miała być nowa jakość? Jestem rozczarowany

- Jeśli to miała być nowa jakość w polskiej polityce, to jestem bardzo rozczarowany, mówiąc delikatnie - skomentował wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wczorajsze słowa lider partii Wiosna Roberta Biedronia.

- Myślałem, że dinozaury wyginęły - w ten sposób Robert Biedroń skomentował jedynki na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- PE to nie dom spokojnej starości! Leśne dziadki na płatnych wczasach. Mówię nie! Skończmy z dziadostwem w polskiej polityce - skomentował lider partii Wiosna.

Do słów Biedronia w Polsat News odniósł się wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. - Jeśli to miała być nowa jakość w polskiej polityce, to jestem bardzo rozczarowany, mówiąc delikatnie - ocenił.

- Uważam, że polska polityka byłaby gorsza, gdyby nie było osób z dużym doświadczeniem. Polityka to powinna być synteza osób starszych, doświadczonych i młodych, którzy byliby w stanie uzupełnić te zasoby polityczne - dodał.

Jaki dodał, że "wiele wskazuje na to, że będzie miał trzecie miejsce na liście Zjednoczonej Prawicy w okręgu małopolsko-świętokrzyskim w wyborach do Parlamentu Europejskiego".