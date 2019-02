Szef ABW na szefa MSWiA, Zieliński za Zalewską w MEN?

W ramach powyborczej rekonstrukcji rządu po wyborach do PE, jedną z opcji jest likwidacja stanowiska wicepremier Beaty Szydło - dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Rząd Mateusza Morawieckiego czekają ogromne zmiany personalne. Odejść do Brukseli chce m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska i pracy - Elżbieta Rafalska a także coraz liczniejsze grono obecnych wiceministrów jak Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo i Patryk Jaki, wiceszef resortu sprawiedliwości.

Według dzisiejszych informacji RMF na listach PiS ma znaleźć się nawet 20 członków rządu Mateusza Morawieckiego - w tym wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski czy wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Muller. Tak duży odpływ członków rządu oznacza właściwie rekonstrukcję rządu.

W partii Jarosława Kaczyńskiego ruszyła już giełda nazwisk kto może zastąpić ewentualnych zwycięzców. Polska ma do wzięcia 51 lub 52 mandaty - różnica wynika z przedłużającego się wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które wciąż wcale nie jest pewne (brytyjscy europosłowie być może zostaną wybrani do nowej kadencji PE na lata 2019- 2024 - wówczas nie zwolnią miejsc, które mogliby objąć przedstawiciele pozostałych krajów IE).

Zdaniem PiS „jedynki” i „dwójki” to praktycznie pewniaki. Co to oznacza dla rządu? Że zniknie „kilka bardzo ważnych i znanych pań”. - Intencją naszą jest by stanowiska pań minister, przynajmniej w dużej części zastąpić również kobietami. W PiS nie ma żelaznego parytetu ale dbamy o to - mówi nam polityk PiS.

W PiS mówi się o odejściu płk Piotra Pogonowskiego, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - albo na fotel po ministrze Brudzińskim, albo - co ciekawe - na sędziego Sądu Najwyższego. Z kolei Annę Zalewską na fotelu ministra edukacji narodowej mógłby - zdaniem naszych informatorów z kręgów rządowych - zastąpić Jarosław Zieliński, obecny wiceminister spraw wewnętrznych, któremu podlegają służby mundurowe. W poprzednich latach zajmował się edukacją - był wiceministrem MEN w poprzednich rządach PiS (2005-2006) a w latach 90. - kuratorem oświaty w Suwałkach.

Władze PiS chcą także zlikwidować stanowisko po Beacie Szydło - wicepremiera ds. społecznych, której zarzuca się że dubluje minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - To jednak z opcji, choć jest grupa osób, która ze względów prestiżowych chciałaby objąć tą schedę po pani premier - zdradza polityk PiS.

O personalnych zmianach będą decydowali ostatecznie: premier Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Więcej na ten temat w jutrzejszej „Rzeczpospolitej” i na rp.pl