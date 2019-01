Morawiecki: Przecież konkurent polityczny, oponent polityczny, to nie wróg

- Chcę podkreślić dobrą atmosferę tego spotkania i moje zdanie w tej kwestii, które - mam przekonanie - podzielają uczestnicy tego spotkania: że przecież konkurent polityczny, oponent polityczny to nie wróg. Że trzeba umieć rozmawiać, zarówno w tym świecie politycznym, jak również w świecie mediów, w obszarze formułowania opinii, a więc również liderzy opinii, na pewno powinni nie tylko dbać o wszystkie wypowiadane przez siebie słowa bardzo dokładnie, ale również tonować debatę publiczną tam, gdzie to jest możliwe - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefami klubów i kół parlamentarnych w Sejmie.

W spotkaniu, zorganizowanym w następstwie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i apelach i obniżenie temperatury sporu politycznego, wzięli udział przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL i Kukiz'15 oraz koła Wolni i Solidarni. Nie było za to Ryszarda Petru z partii Teraz!

- Chciałem bardzo podziękować wszystkim przedstawicielom partii i klubów, które przyjęły to zaproszenie i w sposób merytoryczny, spokojny, taki jaki powinien być w takiej sytuacji przedyskutowaliśmy tematykę związaną ze sprawami, które dotyczyły tej dramatycznej zbrodni, która miała miejsce 13 stycznia - powiedział po spotkaniu premier.

- Z tą sprawą wiąże się przede wszystkim kwestia następując: w jaki sposób zapobiegać takim przypadkom w przyszłości, kiedy osoba, która jest chora psychicznie, recydywistą, kryminalistą, wychodzi po odbyciu kary więzienia, na wolność i społeczeństwo chce mieć przekonanie, że ta osoba nie zagraża bezpieczeństwu. Dlatego poprosiłem najpierw ministra Szumowskiego żeby zaproponował rozwiązania, zaprezentował to, co już udało się wypracować w Ministerstwie Zdrowia w odniesieniu do takich sytuacji. Następnie poprosiłem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro żeby również zaprezentował te możliwe rozwiązania, które będą mogły przyczynić się do zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości. Poprosiłem również ministra Joachima Brudzińskiego żeby zaprezentował szczegółowe kalendarium zdarzeń, które prowadziły, zdaniem służb podległych ministrowi, do tego tragicznego wydarzenia 13 stycznia i które miały miejsce również po tym zdarzeniu do dnia dzisiejszego - mówił Morawiecki, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Premier poinformował, że rząd wyszedł naprzeciw kilku postulatom opozycji. - To były takie postulaty jak przede wszystkim to, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, doszło do przedstawienia informacji, szczegółowej informacji w tej sprawie (śledztwa dot. zabójstwa prezydenta Gdańska) i debaty. Przedyskutowania tego, zajęcia stanowiska przez poszczególne kluby. To jest ważne, żeby rzeczywiście taka informacja została przedstawiona – tłumaczył.

– Zapewniam państwa, że wypracujemy i mam nadzieję po tym spotkaniu, że wypracujemy razem z opozycją wspólną wersję właśnie odpowiednich regulacji prawnych, które będą miały zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości, a więc doprowadzą do podniesienia poziomu bezpieczeństwa – powiedział Mateusz Morawiecki.